УФ принтер широкоформатный с печатающими головками Epson i1600 и Epson i3200

- применение УФ отверждаемых чернил позволяет данному принтерам осуществлять прямую печать на материалах большого формата, таких как стекло, оргстекло, алюминий, сталь, ПВХ пластик, поликарбонат. Печать на плоских материалах с перепадом высоты до 4мм осуществляется основе цветовой схемы CMYK+4White+4Gloss (печать белым цветом на темных и цветных материалах с лаковым эффектом). Нет необходимости в нанесении праймера для большинства материалов. Оттиск стойкий к механическому воздействую. Данный принтер основан на использовании печатающей головки Epson i1600 u1. УФ принтер оснащен системой отрицательного давления, что позволяет добиться стабильной печати, отсутствует перетекание между каналами и самое главное увеличивает ресурс принтера, поскольку отсутствуют расходные материалы: капы, помпы, дамперы и тд. Чернила удерживаются отрицательным давлением,прочистка идет позитивным давлением.

Печатающая головка Epson i1600/i3200 u1