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УФ принтер FS-6090uv-i1600 с системой отрицательного давления

    • - УФ принтер планшетный, пр-во Китай
    • - Печатная зона 600×900мм
    • - Три печатающих головки Epson i1600-U1
    • - Цветовая схема СMYK+4White+4Varnsih
    • - Подача чернила из банок 500мл
    • - Система отрицательного давления
    • - Авто подъем/опускание стола
    • - Вакуумный стол
    • - Поворотное устройство для цилиндров
    • - Печать белым, цветным и лаком за один проход
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1,100,000 Руб.
  • В наличии
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Планшетный УФ принтер FS-9060uv c головками Epson i1600

  • - УФ-принтер планшетный, пр-во Китай
  • - Печатная зона 900×600мм
  • - Три печатающих головки Epson i1600
  • - Скорость печати до 6мкв в час
  • - Цветовая схема CMYK+4White+4Gloss
  • - Перепад высоты до материала до 8мм
  • - Объемная 3D печать
  • - Авто определение расстояние до материала
  • - Вакуумный стол, cерводвигатель + ШВП
  • - Система циркуляции белого цвета
  • - Печать белым, цветным и лаком за один проход
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1,550,000 Руб.
  • Под заказ
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Планшетный УФ принтер OM-UV2513E

  • - УФ-принтер планшетный, пр-во Китай
  • - Печатная зона 1300×1600мм
  • - Три печатающих головки Epson i3200
  • - Скорость печати до 8мкв в час
  • - Цветовая схема CCMMYYKK+8White+8Gloss
  • - Перепад высоты до материала до 8мм
  • - Объемная 3D печать
  • - Авто определение расстояние до материала
  • - Вакуумный стол, cерводвигатель + ШВП
  • - Система циркуляции белого цвета
  • - Печать белым, цветным и лаком за один проход
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2,200,000 Руб.
  • Под заказ
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УФ принтер широкоформатный с печатающими головками Epson i1600 и Epson i3200

Компания Front-Sign предлагает своим клиентам оборудование для широкоформатной УФ печати на плоских носителях с перепадом выстоты:
  • Планшетный УФ принтер FS-6090uv-i1600 - применение УФ отверждаемых чернил позволяет данному принтерам осуществлять прямую печать на материалах большого формата, таких как стекло, оргстекло, алюминий, сталь, ПВХ пластик, поликарбонат. Печать на плоских материалах с перепадом высоты до 4мм осуществляется основе цветовой схемы CMYK+4White+4Gloss (печать белым цветом на темных и цветных материалах с лаковым эффектом). Нет необходимости в нанесении праймера для большинства материалов. Оттиск стойкий к механическому воздействую. Данный принтер основан на использовании печатающей головки Epson i1600 u1. УФ принтер оснащен системой отрицательного давления, что позволяет добиться стабильной печати, отсутствует перетекание между каналами и самое главное увеличивает ресурс принтера, поскольку отсутствуют расходные материалы: капы, помпы, дамперы и тд. Чернила удерживаются отрицательным давлением,прочистка идет позитивным давлением.
  • Печатающая головка Epson i1600/i3200 u1- индустриальная печатающая головка Epson i1600/i3200 позволяет осуществлять бесперебойную печать 16 часов в сутки и более на любых материалах, в том числе с перепадом высоты до 4мм с высокой скоростью. При установке 3х печатающих головок скорость достигает 8 метров квадратных в час. Высокое разрешение головки Epson i1600/i3200 позволяет осуществлять высококачественную печать с отсутствием полошения и так называемого «бэндинга». Сложные плашки получаются ровными, без полос на отблеске. Ресурс данной головок составляет не менее года лет при относительно низкой стоимости в 110000руб/150000руб.

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