УФ принтер широкоформатный с печатающими головками Epson i1600 и Epson i3200
Компания Front-Sign предлагает своим клиентам оборудование для широкоформатной УФ печати на плоских носителях с перепадом выстоты:
- Планшетный УФ принтер FS-6090uv-i1600 - применение УФ отверждаемых чернил позволяет данному принтерам осуществлять прямую печать на материалах большого формата, таких как стекло, оргстекло, алюминий, сталь, ПВХ пластик, поликарбонат. Печать на плоских материалах с перепадом высоты до 4мм осуществляется основе цветовой схемы CMYK+4White+4Gloss (печать белым цветом на темных и цветных материалах с лаковым эффектом). Нет необходимости в нанесении праймера для большинства материалов. Оттиск стойкий к механическому воздействую. Данный принтер основан на использовании печатающей головки Epson i1600 u1. УФ принтер оснащен системой отрицательного давления, что позволяет добиться стабильной печати, отсутствует перетекание между каналами и самое главное увеличивает ресурс принтера, поскольку отсутствуют расходные материалы: капы, помпы, дамперы и тд. Чернила удерживаются отрицательным давлением,прочистка идет позитивным давлением.
- Печатающая головка Epson i1600/i3200 u1- индустриальная печатающая головка Epson i1600/i3200 позволяет осуществлять бесперебойную печать 16 часов в сутки и более на любых материалах, в том числе с перепадом высоты до 4мм с высокой скоростью. При установке 3х печатающих головок скорость достигает 8 метров квадратных в час. Высокое разрешение головки Epson i1600/i3200 позволяет осуществлять высококачественную печать с отсутствием полошения и так называемого «бэндинга». Сложные плашки получаются ровными, без полос на отблеске. Ресурс данной головок составляет не менее года лет при относительно низкой стоимости в 110000руб/150000руб.